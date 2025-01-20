Полонений солдат КНДР розповів, як потрапив на війну

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив новий запис допиту полоненого військового з КНДР.

Під час допиту, зокрема, військовий відповів на запитання, як він потрапив на війну проти України.

"Я служу в розвідувальному батальйоні. На кораблі разом зі мною перебувало десь понад 100 людей", – зазначив полонений розвідник та додав, що до РФ його підрозділ перекидали вантажним кораблем, а потім - поїздом.

Нагадаємо, 11 січня українські бійці взяли у полон в Курській області двох військових з Північної Кореї. Вони були поранені, але вижили.

Північна Корея відправила понад 10 тисяч своїх солдатів допомагати Росії, згідно з інформацією Києва і Сеула. Хоча ні Москва, ні Пхеньян офіційно ні підтвердили, ні заперечили їхню присутність на фронті.

Як українська, так і південнокорейська розвідка кажуть, що багато військових, розгорнутих в Росії, є одними з найкращих у Пхеньяні. Їх набрали з 11-го корпусу, також відомого як Корпус Шторму. Підрозділ навчений диверсіям на інфраструктурі та вбивствам.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість вбитих і поранених північнокорейців, які воюють на боці російської армії в Курській області Росії, перевищила три тисячі.

Південнокорейська розвідка оцінювала втрати серед військових КНДР приблизно в 1100 людей (серед них - близько 100 загиблих). У Сеулі також заявили, що Пхеньян може готуватися до відправлення додаткових військ до Росії та постачань нових партій зброї.

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