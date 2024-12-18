Польоти безпілотників та просування ворога: головні новини ночі 18 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворожі безпілотники вкотре надокучають українцям: озвучено напрямок руху Читати далі –>
- На Київщині працювала ППО Читати далі –>
- Ворог окупував Сонцівку - Deep State Читати далі –>
- Зеленський запевнив, що Трамп знає про небезпеку заморожування війни Читати далі –>
- США не мають інформації про перекидання нових військ з КНДР - Держдеп Читати далі –>
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