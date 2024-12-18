Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Польоти безпілотників та просування ворога: головні новини ночі 18 грудня 2024 року

Польоти безпілотників та просування ворога: головні новини ночі 18 грудня 2024 року

Сирени лунали в Україні. / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Сили безпілотних систем уразили бойову машину ЗРК "Тор М-2"

Сили безпілотних систем уразили бойову машину ЗРК "Тор М-2"

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація