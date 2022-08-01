Польоти до ЄС відміняються: аеропорт "Ужгород" не готовий відновити авіасполучення - ОВА

Міжнародний аеропорт "Ужгород" не готовий відновити авіасполучення найближчим часом, бо небо над Закарпаттям закрите так, як і над усією Україною.

Про це заявив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, сьогодні летовище не готове приймати, або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу, аеропорт не має відповідних дозвільних документів для початку роботи.



"Небо над Україною закрите, так само як і закриті всі аеропорти. Немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу", - зазначив він.

Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси тощо, додав він.

"Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації. Але ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри", - резюмував очільник ОВА.

Нагадаємо, вчора, 31 липня, з'явилася інформація, що в Україні "за місяць-другий" можуть відновити пасажирські авіарейси з аеропорту "Ужгород".

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