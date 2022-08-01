Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Польоти до ЄС відміняються: аеропорт "Ужгород" не готовий відновити авіасполучення - ОВА

Дата публікації
Перегляди
3586
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Польоти до ЄС відміняються: аеропорт "Ужгород" не готовий відновити авіасполучення - ОВА

Фото: Facebook-сторінка Міжнародного аеропорту "Ужгород"

Летовище не готове приймати, або відправляти цивільні рейси.

Міжнародний аеропорт "Ужгород" не готовий відновити авіасполучення найближчим часом, бо небо над Закарпаттям закрите так, як і над усією Україною.   

Про це заявив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.  

За його словами, сьогодні летовище не готове приймати, або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу, аеропорт не має відповідних дозвільних документів для початку роботи.
 
"Небо над Україною закрите, так само як і закриті всі аеропорти. Немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу", - зазначив він.

Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси тощо, додав він.

"Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації. Але ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри", - резюмував очільник ОВА.

Нагадаємо, вчора, 31 липня, з'явилася інформація, що в Україні "за місяць-другий" можуть відновити пасажирські авіарейси з аеропорту "Ужгород".

Читайте також:

Страйк "Люфтганзи": у німецьких аеропортах застрягли майже 134 тисячі пасажирів

Страйк "Люфтганзи": у німецьких аеропортах застрягли майже 134 тисячі пасажирів
Наступна публікація