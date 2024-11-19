Польоти дронів та вибухи: головні новини ночі 19 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Сумщині безпілотник влучив у багатоповерхівку: є загиблі Читати далі –>
- У Глухові з-під завалів дістали тіла матері і дитини - ЗМІ Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
- Стало відомо, скільки військових КНДР перекинули до Курщини Читати далі –>
- У Києві пролунали вибухи: працювала ППО Читати далі –>
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