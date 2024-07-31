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Польоти дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 31 липня 2024 року

Польоти дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 31 липня 2024 року

Довкола столиці працювала ППО

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На Київщині працювала ППО - влада Читати далі –>
  • У Білорусі підняли авіацію на перехоплення російських дронів - "Беларускі Гаюн" Читати далі –>
  • Моніторингові канали: атака безпілотників у ніч проти 31 липня - одна з наймасштабніших Читати далі –>
  • Вночі 31 липня 2024 року безпілотники атакували Україну: де було чути вибухи Читати далі –>
  • У Курську спалахнула пожежа на одному з об'єктів після атаки безпілотників Читати далі –>

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