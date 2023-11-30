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Польоти ворожих безпілотників та отрути, якими вбиває РФ: головні новини ночі 30 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1639
Час на прочитання
1 хв
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Польоти ворожих безпілотників та отрути, якими вбиває РФ: головні новини ночі 30 листопада 2023 року

Дрони кружляли над Україною цілу ніч

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 30 листопада 2023 року: 

  • "Бавовна" у Брянську: стався приліт по складу з російськими безпілотниками Читати далі –>
  • Поблизу Хмельницької АЕС пролунало кілька вибухів - МАГАТЕ Читати далі –>
  • Інфаркт-трава та радіоактивні елементи: чим росіяни вбивають критиків Кремля Читати далі –>
  • На Вінниччині працювала ППО по залишках ворожих безпілотників Читати далі –>
  • Жителі Хмельницької області могли чути вибухи: працюють сили ППО Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1639
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