Польоти ворожих безпілотників та отрути, якими вбиває РФ: головні новини ночі 30 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 30 листопада 2023 року:
- "Бавовна" у Брянську: стався приліт по складу з російськими безпілотниками Читати далі –>
- Поблизу Хмельницької АЕС пролунало кілька вибухів - МАГАТЕ Читати далі –>
- Інфаркт-трава та радіоактивні елементи: чим росіяни вбивають критиків Кремля Читати далі –>
- На Вінниччині працювала ППО по залишках ворожих безпілотників Читати далі –>
- Жителі Хмельницької області могли чути вибухи: працюють сили ППО Читати далі –>
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