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Польоти ворожих безпілотників та робота сил ППО: головні новини ночі 5 вересня 2024 року

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Польоти ворожих безпілотників та робота сил ППО: головні новини ночі 5 вересня 2024 року

Сирени пролунали в деяких областях України

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