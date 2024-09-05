Польоти ворожих безпілотників та робота сил ППО: головні новини ночі 5 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Київській області працювало ППО Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог Читати далі –>
- У Полтаві зросла кількість загиблих та потерпілих унаслідок ворожого удару Читати далі –>
- Уночі 5 вересня ворог атакував Україну дронами: де пролунали гучні вибухи Читати далі –>
- На Київщині друге за ніч сили ППО збивають ворожі дрони Читати далі –>
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