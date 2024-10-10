Польоти ворожих дронів та вибухи в Україні: головні новини ночі 10 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Одещині пролунав вибух - ЗМІ Читати далі –>
- На Київщині працювали сили ППО Читати далі –>
- Уночі ворог атакував Україну безпілотниками: де пролунали вибухи Читати далі –>
- Стало відомо, скільки в обстрілюваній ворогом Костянтинівці на Донеччині залишається дітей Читати далі –>
- У Білому домі схвильовані інформацією про можливі телефонні дзвінки Трампа і Путіна Читати далі –>
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