Половина скарг на ТЦК зрештою виявляється фейками — представник омбудсмена

У Офісі уповноваженого з прав людини кажуть, що розглядають усі скарги, які надходять на працівників ТЦК. Однак половина з них не підтверджується.

Представник уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононеко розповів, що Офіс уповноваженого реагує на всі скарги, які надходять щодо неправомірних дій працівників ТЦК. Проте значна частина з них виявляється фейком.

Про це Кононеко розповів в ефірі "Еспресо".

"Ми реагуємо на ці факти, це більшою мірою стосується поведінки ТЦК. Ми отримуємо звернення до уповноваженого і намагаємося реагувати. Я не можу сказати точну кількість, але ми бачимо, що такі випадки є, ми точно на них реагуємо і розбираємось. Але маємо теж сказати, що не всі ці факти підтверджуються", - сказав Кононенко.

Він зазначив, що деякі відео, які оприлюднюють у мережі, – провокативні, не завжди відповідають дійсності й часом не мають жодного стосунку ані до працівників ТЦК, ані до осіб, які підлягають мобілізації.

"Я сказав би, 50 на 50. Є різні випадки, і в тому чи іншому випадку людям стає про це відомо", - резюмував Кононенко.

Нагадаємо, раніше член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко розповів, що до нового законопроєкту про мобілізацію нардепи внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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