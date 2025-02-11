Половина території України "почервоніла": в країні оголошено повітряну тривогу

У Повітряних Силах попередили про загрозу балістики.

Ввечері вівторка, 11 лютого, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Наразі ракети не фіксуються. Загроза повторних пусків зберігається", - пишуть моніторингові канали.

Нагадаємо, російські війська під час нічних атак почали змінювати тактику завдавання ракетних ударів, використовуючи нові методи для ускладнення роботи української ППО. Окупанти активно застосовують ракети з балістичною траєкторією, які важче перехоплювати.

Читайте також: