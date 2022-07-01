Половина українців-переселенців вже повернулася додому - Міжнародна організація з міграції

Від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 5,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб повернулися до своїх домівок в Україні.
Близько половини тих, хто залишив свої домівки через війну з 24 лютого, тепер повернулися, особливо на північ країни та до Києва.
Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ).
Зазначається, що вже понад 5,5 млн українських переселенців повернулись до своїх домівок.
За останній місяць активність тих, хто їде додому, виросла на чверть. Більшість сімей повертається з інших місць України, 10% - це українці, що повертаються з-за кордону.
Три чверті прибулих планують вже назавжди залишитись вдома.
Нагадаємо, що 60 тисяч українців почали оформлювати заяви до Європейського суду з прав людини через шкоду, що завдали цивільним російські війська.
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