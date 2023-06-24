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Половина України "почервоніла" від повітряної тривоги: названа причина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1721
Час на прочитання
1 хв
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Половина України "почервоніла" від повітряної тривоги: названа причина

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

На українців очікує чергова неспокійна ніч.

Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20.

"Увага! Схід, Південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у наступному повідомленні. 

Через це у половині українських областей оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що тим часом у Москві взяли під охорону важливі об'єкти

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1721
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