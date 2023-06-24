Половина України "почервоніла" від повітряної тривоги: названа причина

Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20.

"Увага! Схід, Південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у наступному повідомленні.

Через це у половині українських областей оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що тим часом у Москві взяли під охорону важливі об'єкти.