Половина українських вчителів повністю вакцинована від коронавірусу - МОН

Найкращий показник - в Луганській області, найгірший - на Прикарпатті.

Лише 56% українських вчителів повністю завершили процес вакцинації від коронавірусу - отримали дві дози препарату.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

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"За оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників установ загальної середньої освіти. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 педагогів - це 56% від загальної їх кількості", - йдеться у його повідомленні.

Найвищий рівень щеплення у п'ятьох областях та у столиці:

Луганська – 79,4%;

Харківська – 70,9%;

Черкаська – 70,9%;

Полтавська – 69,4%;

Київ – 67,7%;

Житомирська – 66,9%.

Найгірша ситуація:

у Львівській - 19,4%;

в Одеській - 20,1%

в Івано-Франківській областях - 20,8%.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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