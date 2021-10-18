Половина українських вчителів повністю вакцинована від коронавірусу - МОН

Найкращий показник - в Луганській області, найгірший - на Прикарпатті.
Лише 56% українських вчителів повністю завершили процес вакцинації від коронавірусу - отримали дві дози препарату.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
"За оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників установ загальної середньої освіти. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 педагогів - це 56% від загальної їх кількості", - йдеться у його повідомленні.
Найвищий рівень щеплення у п'ятьох областях та у столиці:
- Луганська – 79,4%;
- Харківська – 70,9%;
- Черкаська – 70,9%;
- Полтавська – 69,4%;
- Київ – 67,7%;
- Житомирська – 66,9%.
Найгірша ситуація:
- у Львівській - 19,4%;
- в Одеській - 20,1%
- в Івано-Франківській областях - 20,8%.
Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.