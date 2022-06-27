"Половина взагалі духовно здалися вже": окупанти скаржаться на відсутність боєприпасів і мріють втекти з війни

"Половина взагалі духовно здалися вже": окупанти скаржаться на відсутність боєприпасів і мріють втекти з війни

Українська розвідка вчергове перехопила розмову одного з російських окупантів із рідними.

Загарбник скаржиться, що у них відсутні боєприпаси, його втомила війна і він шукає спосіб, як утекти.

Перехоплення розмови виклало ГУР Міноборони.

Росіянин скаржиться своїй матері на жахливий став справ, великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб знайти можливість поїхати з війни.

"Загинули командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається, що це все х… й… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо", - говорить окупант.

Він додає, що у них перебої з постачанням боєприпасів. Їх ніхто їм не підвозить, бо страшно.

"Тому що всі сц… (бояться). Половина взагалі духовно здалися вже. Ми зараз в бехи сіли і зй… (поїхали) б звідси", - говорить окупант.

Нагадаємо, очільник військової розвідки також заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.