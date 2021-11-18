Половину майна у будинку і $20 тис. завдатку: що обіцяли кілеру Лещенка і які мотиви злочину

Половину майна у будинку і $20 тис. завдатку: що обіцяли кілеру Лещенка і які мотиви злочину

За словами міністра, головний мотив замаху — це гроші.

Замовник вбивства міністра агрополітики Романа Лещенка заплатив кілерам 20 тисяч доларів завдатку.

Про це на брифінгу розповів очільник МВС Денис Монастирський.

За словами міністра, головний мотив замаху — це гроші.

"Прошу звернути на цинізм підготовки та реалізації свої намірів злочинцями. Ви частину побачили відео — можливо, не все зрозуміло з першого погляду. Але, побачивши фотографії вбивства так званого колектора, бажання далі отримувати злочинну насолоду від інших замовлень... І пішло замовлення на нанесення тяжких тілесних ушкоджень громадянину Лещенку. Було сказано, що навіть якщо ці тілесні ушкодження призведуть до загибелі громадянина Лещенка, то хай так і буде. І більший цинізм — громадянин США виїжджав через тиждень-півтора до себе додому на святкування різдвяних свят, і хотів якраз підготувати й закінчити всі справи саме тоді, коли він буде вже в літаку", — розповів Монастирський.

Міністр повідомив, що замовники дали так званому кілеру 20 тисяч доларів завдатку і пообіцяли 50% всього майна чи грошей, які він знайде у помешканні Лещенка. Інші 50% мав забрати американець, як один із замовників цього вбивства.

На відео правоохоронці показали замовників вбивства, зокрема розмову, як обговорювалися деталі замаху на Лещенка.

Нагадаємо, що на міністра аграрної політики Романа Лещенка готували замах.

Читайте також: