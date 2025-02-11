Половину областей України охопила повітряна тривога: загроза ракетних ударів і дронів

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, яка охопила половину областей через загрозу ракетних ударів і атак дронів. Загроза ракетних ударів

За даними Повітряних Сил України, зафіксовано загрозу запуску ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Через це повітряну тривогу оголошено у 13 областях: Київській області та місті Київ, в Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Херсонській, Харківській.

Крім ракетної загрози, у повітряному просторі України зафіксовано ворожі ударні БпЛА.

Станом на зараз дрони-камікадзе фіксуються у різних регіонах:

Одещина (південний схід) – курс на схід.

Херсонщина (північний схід) – рухається на північний захід/північний схід.

Харківщина (центр, північний схід) – рухається на захід/південний захід.

Полтавщина (південь) – рух на захід.

Дніпропетровщина (північний схід, південний схід, південний захід) – дрони рухаються на південь та північ.

Вінниччина (південь, вздовж кордону з Молдовою) – рух на північний захід.

Громадян закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.