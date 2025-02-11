Половину областей України охопила повітряна тривога: загроза ракетних ударів і дронів

У повітряному просторі України зафіксовано ворожі ударні БпЛА.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, яка охопила половину областей через загрозу ракетних ударів і атак дронів. Загроза ракетних ударів
За даними Повітряних Сил України, зафіксовано загрозу запуску ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Через це повітряну тривогу оголошено у 13 областях: Київській області та місті Київ, в Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Херсонській, Харківській.
Крім ракетної загрози, у повітряному просторі України зафіксовано ворожі ударні БпЛА.
Станом на зараз дрони-камікадзе фіксуються у різних регіонах:
- Одещина (південний схід) – курс на схід.
- Херсонщина (північний схід) – рухається на північний захід/північний схід.
- Харківщина (центр, північний схід) – рухається на захід/південний захід.
- Полтавщина (південь) – рух на захід.
- Дніпропетровщина (північний схід, південний схід, південний захід) – дрони рухаються на південь та північ.
- Вінниччина (південь, вздовж кордону з Молдовою) – рух на північний захід.
Громадян закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
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