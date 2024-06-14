Половину України охопила повітряна тривога: кружляють ворожі безпілотники

Ворожі безпілотники перегруповуються у ніч проти 14 червня.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Шахеди перегруповуються:

група шахедів рухається на Харківщині курсом на північний захід в напрямку Полтавщини.

група шахедів продовжує рух на Миколаївщині північно західним курсом в напрямку Вінниччини.

група шахедів продовжують рух на Дніпропетровщині курсом на північний захід в напрямку Кіровоградської та Полтавської областей.

Оновлення по шахедам від ПС ЗСУ о 00:31:

перша та друга групи шахедів припинили своє існування;

третя група знаходиться в Кіровоградській області рухається в напрямку Черкаської та Вінницької областей. нова група шахедів з ТОТ Херсонської області рухається в напрямку Миколаївщини.

Оновлення по шахедам від ПС ЗСУ о 01:03

Група шахедів рухається у західному напрямку у Вінницькій та Черкаській областях.

Група шахедів на Кіровоградщині рухається у напрямку Вінницької та Черкаської областей. Курс - західний.

Раніше у Forbes написали, що "Бельбек" стає "виснажливою пасткою" для найкращої російської ППО.

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