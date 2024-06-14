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Половину України охопила повітряна тривога: кружляють ворожі безпілотники

Половину України охопила повітряна тривога: кружляють ворожі безпілотники

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

Ворожі безпілотники перегруповуються у ніч проти 14 червня. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Шахеди перегруповуються:

  • група шахедів рухається на Харківщині курсом на північний захід в напрямку Полтавщини.
  • група шахедів продовжує рух на Миколаївщині північно західним курсом в напрямку Вінниччини.
  • група шахедів продовжують рух на Дніпропетровщині курсом на північний захід в напрямку Кіровоградської та Полтавської областей.

Оновлення по шахедам від ПС ЗСУ о 00:31: 

  • перша та друга групи шахедів припинили своє існування;
  • третя група знаходиться в Кіровоградській області рухається в напрямку Черкаської та Вінницької областей. нова група шахедів з ТОТ Херсонської області рухається в напрямку Миколаївщини.

Оновлення по шахедам від ПС ЗСУ о 01:03

  • Група шахедів рухається у західному напрямку у Вінницькій та Черкаській областях.
  • Група шахедів на Кіровоградщині рухається у напрямку Вінницької та Черкаської областей. Курс - західний.

Раніше у Forbes написали, що "Бельбек" стає "виснажливою пасткою" для найкращої російської ППО.

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