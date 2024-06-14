Половину України охопила повітряна тривога: кружляють ворожі безпілотники

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.
Ворожі безпілотники перегруповуються у ніч проти 14 червня.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Шахеди перегруповуються:
- група шахедів рухається на Харківщині курсом на північний захід в напрямку Полтавщини.
- група шахедів продовжує рух на Миколаївщині північно західним курсом в напрямку Вінниччини.
- група шахедів продовжують рух на Дніпропетровщині курсом на північний захід в напрямку Кіровоградської та Полтавської областей.
Оновлення по шахедам від ПС ЗСУ о 00:31:
- перша та друга групи шахедів припинили своє існування;
- третя група знаходиться в Кіровоградській області рухається в напрямку Черкаської та Вінницької областей. нова група шахедів з ТОТ Херсонської області рухається в напрямку Миколаївщини.
Оновлення по шахедам від ПС ЗСУ о 01:03
- Група шахедів рухається у західному напрямку у Вінницькій та Черкаській областях.
- Група шахедів на Кіровоградщині рухається у напрямку Вінницької та Черкаської областей. Курс - західний.
Раніше у Forbes написали, що "Бельбек" стає "виснажливою пасткою" для найкращої російської ППО.
Читайте також: