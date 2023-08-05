Половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

У ніч проти 5 серпня 2023 року у низці українських областей була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, тривога пролунала у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях та автономній республіці Крим.

Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Офіційного повідомлення про причини оголошення тривоги наразі немає.

Також моніторингові пабліки свідчать про ворожу авіацію в небі.

Раніше повідомлялося, що у районі Кримського мосту пролунали вибухи.

Зауважимо, що на допомогу пошкодженому дроном танкеру у Чорному морі прибули буксири.