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Половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Прямуйте до укриттів. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не нехтуйте особистою безпекою.

У ніч проти 5 серпня 2023 року у низці українських областей була оголошена повітряна тривога. 

Зокрема, тривога пролунала у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях та автономній республіці Крим. 

Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Офіційного повідомлення про причини оголошення тривоги наразі немає. 

Також моніторингові пабліки свідчать про ворожу авіацію в небі. 

Раніше повідомлялося, що у районі Кримського мосту пролунали вибухи. 

Зауважимо, що на допомогу пошкодженому дроном танкеру у Чорному морі прибули буксири

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