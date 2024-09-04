Половину України охопила повітряна тривога: які області "червоні"

Окупанти знову застосовують балістику.
Ввечері 4 вересня половину України охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - наголосили у ПС ЗСУ.
Де є небезпека
Станом на 21:06 "почервоніли" такі області:
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Харківська
- Чернігівська
- Сумська
- Донецька
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
Нагадаємо, у середу, 4 вересня, близько 18:45 у деяких областях України була оголошена повітряна тривога. Йшлося про ризик застосування балістики.
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