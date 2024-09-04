Половину України охопила повітряна тривога: які області "червоні"

Ввечері 4 вересня половину України охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - наголосили у ПС ЗСУ.

Де є небезпека

Станом на 21:06 "почервоніли" такі області:

Черкаська

Кіровоградська

Полтавська

Харківська

Чернігівська

Сумська

Донецька

Дніпропетровська

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, близько 18:45 у деяких областях України була оголошена повітряна тривога. Йшлося про ризик застосування балістики.

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