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Половину України охопила повітряна тривога: які області "червоні"

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Половину України охопила повітряна тривога: які області "червоні"

Повітряна тривога 4 вересня

Окупанти знову застосовують балістику.

Ввечері 4 вересня половину України охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - наголосили у ПС ЗСУ.

Де є небезпека

Станом на 21:06 "почервоніли" такі області: 

  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Харківська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Запорізька 
  • Херсонська
  • Миколаївська

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, близько 18:45 у деяких областях України була оголошена повітряна тривога. Йшлося про ризик застосування балістики.

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