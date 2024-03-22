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Половину України охопили повітряні тривоги через кружляння ворожих безпілотників

Половину України охопили повітряні тривоги через кружляння ворожих безпілотників

У низці областей оголошена повітряна тривога / Фото: Pexels

Безпілотники продовжують надокучати українцям.

У ніч проти 22 березня 2024 року ворожі безпілотники, що рухаються групами, спричинили повітряну тривогу у низці українських областей.

Моніторингові канали повідомляють про небезпеку.

Також Повітряні Сили ЗСУ заявили про рух безпілотників: 

  • БпЛА з Вінницької області зайшли у Хмельницьку область;
  •  БпЛА на півдні та заході Вінниччини рухаються у напрямку Хмельниччини;
  • БпЛА у центральній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
  • БпЛА у центральній частині Кіровоградської області, курс західний;
  • Ще група БпЛА наближається до Одеси з півдня.

  • Ще декілька груп БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються у західному напрямку.

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