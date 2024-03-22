Половину України охопили повітряні тривоги через кружляння ворожих безпілотників

Безпілотники продовжують надокучати українцям.
У ніч проти 22 березня 2024 року ворожі безпілотники, що рухаються групами, спричинили повітряну тривогу у низці українських областей.
Моніторингові канали повідомляють про небезпеку.
Також Повітряні Сили ЗСУ заявили про рух безпілотників:
- БпЛА з Вінницької області зайшли у Хмельницьку область;
- БпЛА на півдні та заході Вінниччини рухаються у напрямку Хмельниччини;
- БпЛА у центральній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
- БпЛА у центральній частині Кіровоградської області, курс західний;
- Ще група БпЛА наближається до Одеси з півдня.
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Ще декілька груп БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються у західному напрямку.
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