Половину України охопили повітряні тривоги через кружляння ворожих безпілотників

У ніч проти 22 березня 2024 року ворожі безпілотники, що рухаються групами, спричинили повітряну тривогу у низці українських областей.

Моніторингові канали повідомляють про небезпеку.

Також Повітряні Сили ЗСУ заявили про рух безпілотників:

БпЛА з Вінницької області зайшли у Хмельницьку область;

БпЛА на півдні та заході Вінниччини рухаються у напрямку Хмельниччини;

БпЛА у центральній частині Миколаївської області, курс північно-західний;

БпЛА у центральній частині Кіровоградської області, курс західний;

Ще група БпЛА наближається до Одеси з півдня.

Ще декілька груп БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються у західному напрямку.

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