"Половину вони вже подумки списали": Арестович пояснив, чому Росія планує зібрати "подвійний комплект" військових

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому в Росії оголосили саме часткову мобілізацію.

Арестович пояснив, що плани Москви зібрати 300 тисяч військових кажуть про те, що "втрати російської армії не просто величезні, вони зашкалюють".

Про це радник ОП написав у своєму Телеграмі.

"Часткова (мобілізація - ред.), тому що вони розуміють - вони не мають потенціалу для створення нових з'єднань. Резервісти підуть на поповнення наявних", - пише Арестович.

За його словами, "подвійний комплект" із 300 тисяч військових Росія збирає, адже розуміє, що принаймні половина з них ляже в землю.

"Це говорить про дві речі: втрати російської армії не просто величезні, вони зашкалюють, точно понад 100 тисяч вбитими і пораненими, швидше - під 150; подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже подумки списали", - каже Арестович.

"Як добре бути росіянином за [правління] Путіна. Наступної весни хліба у нас підніматимуться незрівнянно дружніше, ніж досі", - написав радник ОП.

Нагадаємо, Володимир Путін сьогодні, 21 вересня, оголосив часткову мобілізацію в Росії через війну проти України. Кремлівський диктатор також сказав, що підтримує проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України заявивши, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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