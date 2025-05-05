Половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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5 травня 2025 року в Україні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингових каналах.

“Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги”, — додали у Київській міській військовій адміністрації.

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Нагадаємо, що раніше у Конотопі пролунала низка вибухів. Місто атакувала низка ворожих дронів.