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Половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях
Потурбуйтеся про власну безпеку через оголошену повітряну тривогу.
5 травня 2025 року в Україні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингових каналах.
“Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги”, — додали у Київській міській військовій адміністрації.
Нагадаємо, що раніше у Конотопі пролунала низка вибухів. Місто атакувала низка ворожих дронів.