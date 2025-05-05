ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку через оголошену повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

5 травня 2025 року в Україні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингових каналах.

“Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги”, — додали у Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, що раніше у Конотопі пролунала низка вибухів. Місто атакувала низка ворожих дронів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie