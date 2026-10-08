"Половини санкцій" недостатньо для зупинки ракет: Зеленський зробив різку заяву після удару по Прилуках

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів повністю перекрити Росії доступ до компонентів, які використовуються для виробництва ракет. Він наголосив, що нині під санкціями перебуває лише близько половини компаній, причетних до виробництва таких деталей.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на місці ракетного удару у Прилуках на Чернігівщині.

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Зеленський зазначив, що Україна неодноразово порушувала перед партнерами питання санкцій проти виробників і постачальників компонентів для російського ракетного виробництва. За його словами, певний результат уже є — санкції запроваджені приблизно проти половини таких компаній, однак цього недостатньо.

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«Не знімати санкції — що надзвичайно важливо», — наголосив президент.

Він підкреслив, що після удару по Прилуках особливо очевидною є необхідність посилення обмежень на компоненти, які Росія використовує для виготовлення ракет.

«Половина таких компаній перебуває під санкціями, але цього замало: якщо ви хочете зупинити його, ви мусите зупинити його повністю, а не лише наполовину», — заявив Зеленський.

Президент також подякував Великій Британії за новий пакет санкцій, водночас наголосивши, що ефективний тиск на російський військово-промисловий комплекс потребує узгоджених дій ЄС, США та інших партнерів України.

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За словами Зеленського, саме повне перекриття каналів постачання компонентів може позбавити Росію можливості використовувати іноземні технології для виробництва ракет, якими вона продовжує завдавати ударів по Україні.

Нагадаємо, Європейський Союз розширює санкції проти Росії. Посли держав-членів схвалили найбільший пакет індивідуальних обмежень від початку повномасштабної війни. До «чорних списків» потрапили майже 1600 осіб і компаній.

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