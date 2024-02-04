Польща анонсувала посилення контролю на кордоні з Україною: про що йдеться

У польському уряді заявляють, що сільгосппродукти із України "не відповідає вимогам ЄС".

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський анонсує посилення контролю та більшу активізацію перевірок на кордоні із Україною.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі у Twitter (X).

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Раніше очільник відомства відвідав та провів перевірки на прикордонному пункту пропуску "Медика" та КПП "Корчова", що на кордоні з Україною.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає вимогам виробництва, що діють в ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - наголосили у міністерстві.

Тим часом заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також проводить перевірки на кордоні, аби нібито переконатися у якісних продуктах, що перевозяться до Польщі із України.

Він повідомив, що 4 лютого відвідав КПП "Ягодин-Дорогуськ", а напередодні побував у Грубешуві. За підсумками ревізії він знайшов чимало порушень.

"Товари, що знаходяться в дорозі і які мають сумнівну якість, повинні бути ретельно перевірені польськими службами та у разі потреби повернуті в Україну", - написав він на сторінці у X.

Нагадаємо, профспілка фермерів "Солідарність" попередила, що вони знову заблокують всі пункти пропуску з Україною.

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