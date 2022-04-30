​​Польща допоможе Україні відновлювати зруйновану систему передавачів теле- та радіомовлення

Польща передасть Україні телевізійне та радіомовне обладнання.

Україна та Польща підписали угоду про постачання необхідного обладнання для відновлення системи передавачів теле- та радіомовлення, зруйнованих російськими загарбниками.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"У війні, яку Росія розв’язала проти нашої держави, агресор цілеспрямовано руйнує телекомунікаційну інфраструктуру. Через ракетні обстріли та бомбардування постраждали десятки передавальних телевізійних центрів. Зараз відновлення мовлення – одне з ключових завдань", - йдеться у повідомленні.

У межах співпраці Держспецзв’язку та КРРТ із провідним оператором ефірного радіо та телебачення Республіки Польща, компанією Emitel, Україна безкоштовно отримає телевізійне та радіомовне обладнання. Угода про постачання першої партії вже підписана представниками концерну та польської компанії.

Також нещодавно Литовська Республіка надала 19 телевізійних і FM-передавачів для таких цілей.

"Упродовж кількох тижнів чотири потужних цифрових телевізійних передавачі, три FM-передавачі та антенні системи до них буде доставлено в Україну. Обладнання запрацює задля спільної перемоги над ворогом на інформаційному фронті", - підкреслили в держспецзв'язку.

Нагадаємо, окупанти не прослуховують телефонні розмови українців, Держспецзв'язку про черговий фейк РФ.

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