Польща дозволила біженцям з України жити і працювати 18 місяців, терміни можуть подовжити

Закон гарантує фінансову підтримку польських сімей, які приймають біженців.

Польща прийняла закон про допомогу українським громадянам, які тікають від вторгнення Росії. Згідно з документом, українці зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість подовження цього терміну.

Про це повідомляє wnp.pl.

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Як заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, закон гарантує фінансову підтримку польських сімей, які приймають біженців. Їм виплачуватимуть по 1200 злотих на місяць - трохи більше 260 доларів. Така підтримка діятиме протягом двох місяців.

"Біженці з України мають знати, що вони в безпеці під час війни, що вони можуть жити з нами як зазвичай. Завдяки цьому закону громадяни України зможуть перебувати в Польщі 18 місяців на законних підставах. Вони зможуть працювати, і цей термін може бути продовжений до трьох років, тобто ще на 18 місяців", - зазначив він.

Крім того, місцеві органи влади отримають фінансову підтримку, необхідну для виконання інших завдань, наприклад, для забезпечення доступу біженців до медицини або до освіти.

Нагадаємо, що від початку нападу Росії з України до Польщі виїхало понад 1 млн біженців.