Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку – міністр оборони

За словами міністра оборони Польщі, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе,

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Про це пише Polsat News.

Також читайте В Польщі українці заблокували паспортний сервіс: що про це відомо

Косіняк-Каміш заявив, що не здивований рішенням українського МЗС припинити надавати консульські послуги чоловікам призовного віку. Він наголосив, що "у країнська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні".

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які роз’їхалися по світу ", – сказав він, не повідомляючи подробиць, як саме Польща допоможе.

Міністр повідомив, що П ольща, давно пропонували українській стороні допомогти в ідентифікації тих, хто є військовозобов’язаними і має їхати в Україну.

"Форма нашої допомоги більше залежить від української сторони", – додав сказала Косіняк-Каміш про те, як Варшава відреагує, якщо Київ попросить допомогти повернути додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта.

Близько 4,3 мільйона українців проживають у країнах Європейського Союзу станом на січень 2024 року, з них близько 860 тисяч – дорослі чоловіки, підрахувала база даних Євростату. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, і є другою за кількістю українських біженців у Європі після Німеччини.

Нагадаємо, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам з 23 квітня 2024 року тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, крім оформлення документів для повернення в Україну.

ТСН.ua зібрав усі подробиці про рішення та запитав думку юриста, чи не є це порушенням прав громадян України.

Також ми писали, що Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорт для чоловіків.

Читайте також: