Польща готує зміни до закону про допомогу біженцям з України

У документі будуть рішення, які мають зробити гнучкішим ринок праці для біженців з України, покращити можливість українців відвідувати курси польської мови, створити пункти дошкільної підготовки дітей з України і не тільки.
Віце-міністр МВС Польщі та уповноважений уряду в справах біженців з України Павел Шефернакер анонсував нові зміни до закону про допомогу біженцям з України.
Проєкт змін до закону мають представити вже за кілька днів. За словами Павла Шефернакера, в документі будуть рішення, які мають зробити більш гнучким ринок праці для біженців з України, покращити можливість українців відвідувати курси польської мови, створити пункти дошкільної підготовки дітей з України й не тільки.
Про це повідомляє pap.pl.
"Сьогодні найголовніше, аби ми до 1 липня підготували такі системні рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію в найближчі місяці. Вони пов’язані з доглядом за дітьми, з освітою та ринком праці", - зазначив уповноважений уряду в справах біженців з України.
Також він додав, що зміни до закону передбачають створення спільного ресурсу прикордонної служби Польщі та Департаменту соціального страхування (ZUS). Такий ресурс дозволить прослідкувати, щоб біженці з України, які виїхали або виїдуть з Польщі, не користувалися далі пільгами й привілеями, на які вони мають право, як біженці.
Окремий рядок змін передбачає, що органи самоуправління в Польщі зможуть використовувати покинуті порожні приміщення в тому числі для облаштування їх під тимчасовий притулок для біженців з України.
За словами Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL. Серед них - близько 450 тисяч осіб працездатного віку. Водночас майже 160 тисяч з них вже знайшли в легальну роботу. За попередніми оцінками польського уряду, в країні може залишитися на довше до 1,5 млн біженців з України.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у неділю, 22 травня, перебував із візитом в Україні і особисто виступив у Верховній Раді. Зокрема, виступаючи з трибуни ВР, Дуда заявив, що Росія повинна виплатити Україні контрибуції через війну. Також президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.
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