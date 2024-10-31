Польща готується до нової хвилі біженців з України: там пояснили причини

Польща готуюється знову приймати біженців з України. На думку місцевої влади, це може статись через енергетичну кризу та ситуацію на фронті в Україні.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський заявив в інтерв’ю, що його регіон готовий до швидкого відновлення роботи пунктів прийому біженців.

"Ми можемо відновити роботу призупинених приймальних пунктів протягом 24-48 годин", - сказав він.

Коморський, додав, що ці пункти, хоч і не потрібні наразі, залишаються в повній готовності. Він також підкреслив, що якщо буде потреба підтримати біженців, які "тікають від конфлікту чи зими, регіон буде готовий".

Любінський воєвода зазначає, що кількість біженців з України може бути різна.

"В останні роки були місяці, коли було кілька сотень людей на день, а були місяці, коли було кілька тисяч людей на день", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща.

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