Польща готується до нової хвилі біженців з України: там пояснили причини

У Польщі пояснили, скільки біженців планують приймати.
Польща готуюється знову приймати біженців з України. На думку місцевої влади, це може статись через енергетичну кризу та ситуацію на фронті в Україні.
Про це пише польське видання wprost.pl.
Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський заявив в інтерв’ю, що його регіон готовий до швидкого відновлення роботи пунктів прийому біженців.
"Ми можемо відновити роботу призупинених приймальних пунктів протягом 24-48 годин", - сказав він.
Коморський, додав, що ці пункти, хоч і не потрібні наразі, залишаються в повній готовності. Він також підкреслив, що якщо буде потреба підтримати біженців, які "тікають від конфлікту чи зими, регіон буде готовий".
Любінський воєвода зазначає, що кількість біженців з України може бути різна.
"В останні роки були місяці, коли було кілька сотень людей на день, а були місяці, коли було кілька тисяч людей на день", - сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща.
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