Польща може розширити заборону на імпорт українських товарів: яку відповідь готує Київ

Україна може ввести заборону на імпорт польських товарів, насамперед фруктів та молочної продукції у разі, якщо уряд Польщі розширить торговельні заборони.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

"Така ймовірність є. Усі опції у нас на столі, і ми готові будь-якої миті вживати і такі заходи", - сказав співрозмовник видання.

Також у матеріалі йдеться, що проблем через обмеження імпорту з Польщі не повинно бути.

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"Наші виробники можуть покрити відсутність польського імпорту молочки та фруктів", - сказав співрозмовник виданню.

Польща найближчим часом може розширити список товарів, заборонених для імпорту з України. Водночас такий крок назустріч польським протестувальникам теоретично має знизити напруженість на кордоні.

"Найближчим часом пункти пропуску на кордоні з Україною ділянки автомобільних і залізниць будуть внесені до списку критичної інфраструктури. Це, за словами прем'єра Дональда Туска, покращить транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну. Україна в особі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби вже подякувала Польщі за такий крок", - додали у повідомленні.

Додамо, через втрати, які зазнали польські фермери, влаштувавши внаслідок цього блокаду на кордоні, Польща має намір "захистити свій ринок" від ще деяких українських продуктів.

Крфм того, у Єврокомісії тривають пошуки компромісного рішення, яке б узгодило підтримку економіки України, включаючи її агросектор, та захист чутливих секторів європейського ринку.

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