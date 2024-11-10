Польща надала Україні найбільше допомоги у співвідношенні до ВВП: красномовні цифри

Польща надала Україні найбільше допомоги серед країн у співвідношенні до ВВП. Також вона прийняла величезну кількість українських біженців.

Про це йдеться на сайті президента Польщі.

"На початку війни, коли Україні було справді важко отримати допомогу, коли всі боялися та чинили опір, німці давали каски, ми давали танки", - сказав президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Цифри

Як зазначається, загальна допомога Польщі становить 4,91% від ВВП країни, з яких 0,71% спрямовано на військову підтримку України, а 4,2% – на допомогу біженцям. Так, Польща надала Україні військову допомогу на суму 3,23 млрд євро. Зокрема, йдеться про:

близько 1000 одиниць важкої техніки (танки, БТР тощо)

14 сучасних танків Leopard 2A4 та машин старішої конструкції: 60 танків ПТ-91 та 280 Т72М, Т72М1, Т72М1Р

250 бойових машин піхоти BWP-1, 100 бронетранспортерів КТО Rosomak, 9 розвідувальних машин БРДМ 2, більше сотні САУ та понад 30 реактивних установок БМ-21 "Град"

14 літаків МіГ-29 та 12 вертольотів Мі-24

десятки безпілотників, призначених для безпосередньої розвідки, сотні дронів-камікадзе, а також зенітні та протиракетні комплекси

понад 100 мільйонів патронів різних типів та калібрів

підтримку у навчанні та логістичних питаннях, пов'язаних з передачею літаків F16

обслуговування на польських сервісних та оборонних підприємствах обслуговують танки "Леопард", Т-72, ​​Пт-91 та "Крабі", які Україна використовує на фронті

20 тисяч комплектів Starlink та їх обслуговування

навчання близько 25 000 осіб (танкістів, артилеристів, тиловиків та техніків).

Відомо, що станом на зараз у Польщі проживає близько 980 тисяч українських біженців.

Країна бере активну участь у лікуванні солдатів та мирних жителів, навчанні медиків. Польща також грає ключову роль як логістичний хаб. Крім того, поляки роблять вагомий внесок в енергетичну безпеку України.

Раніше йшлося про те, що США можуть невдовзі оголосити про терміни припинення вогню та гарантії безпеки для України. Відповідаючи на питання про частково оприлюднений ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, він підкреслив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

Читайте також: