Польща (не)збиватиме російські ракети над Україною: у Варшаві зробили приголомшиву заяву

Ця пропозиція була включена до угоди про спільну оборону між двома країнами.

Варшава розглядає можливість збиття російських ракет, які прямують у бік Польщі, поки вони ще перебуватимуть в українському повітряному просторі.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише ВВС.

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За інформацією видання, ц я пропозиція була включена до угоди про спільну оборону між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

Сікорський зауважив, що ця пропозиція охоплюватиме будь-які російські ракети, що пролітатимуть через західну Україну в напрямку Польщі.

"Ми прифронтова держава, і російські ракети порушують наш повітряний простір. Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми збиваємо їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам і нашому майну", - сказав польський дипломат.

На його думку, йдеться про самозахист, а не втручання у війну.

"А українці кажуть: "Будь ласка, ми не будемо проти, зробіть це над нашим повітряним простором, коли їм загрожує безпосередня небезпека переходу на територію Польщі. На мою думку, це самозахист, але ми вивчаємо цю ідею", - додав Сікорський.

нагадаємо, раніше у Варшаві відмовилися збивати російські ракети над Україною без погодження з усіма членами НАТО. Таку заяву ощвучив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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