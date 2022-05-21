Польща нібито збирається "захопити" Західну Україну: в РНБО пояснили мету кремлівських фейків

Російська пропаганда поширює фейк, що Польща нібито має підступний намір перейти на бік Росії і захопити західну частину України.

Відео з відповідним меседжем поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка. Він стверджує, що після окупації частини Заходу України Польща розпочне денацифікацію українського населення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни рф проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною", - пояснюють в РНБО.

Зазначається, що всі повідомлення з таким меседжем базуються лише на особистій думці автора та підтверджуються заздалегідь сфальсифікованими "фактами".

В Центрі протидії дезінформації нагадують, як 20 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни Росії проти України перемогу України з повним відновленням її територіальної цілісності.

"Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною", - наголошують в Центрі.

Нагадаємо, у Росії обурені заявою президента Польщі про те, що Кремль повинен виплатити Україні контрибуції. У відповідь російські політики відповіли, як завжди, з погрозами. Вони заговорили про "денацифікацію" громадян Польщі.

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