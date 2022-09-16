Польща, Німеччина та Франція погодилися створили місію з навчання ЗСУ

Міністри закордонних справ цих країн також висловилися про те, що ЄС повинен дотримуватися єдиної позиції у війні, яку розв'язала Росія проти України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.

"Європейська допомога є важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу на захист свого суверенітету та європейських цінностей. Ми усвідомлюємо, що допомога в підтримці українських сил у довгостроковій перспективі передбачає не лише забезпечення обладнанням, а саме створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки", - йдеться у заяві.

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