Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Польща, Німеччина та Франція погодилися створили місію з навчання ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
123
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Польща, Німеччина та Франція погодилися створили місію з навчання ЗСУ

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Польща, Німеччина та Франція погодилися створити спеціальну європейську місію для навчання українських військових на території ЄС.

Міністри закордонних справ цих країн також висловилися про те, що ЄС повинен дотримуватися єдиної позиції у війні, яку розв'язала Росія проти України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.

"Європейська допомога є важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу на захист свого суверенітету та європейських цінностей. Ми усвідомлюємо, що допомога в підтримці українських сил у довгостроковій перспективі передбачає не лише забезпечення обладнанням, а саме створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки", - йдеться у заяві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
123
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація