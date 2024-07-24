Польща попередила про можливий наплив українських біженців: у чому причина

Росія посилила атаки на енергетичний сектор країни та інші важливі об’єкти інфраструктури.

У Польщі попередили про можливий приплив українських біженців вже восени.

Про це пише Bloomberg.

“У нас є дуже чіткі сигнали про те, що через російську агресію восени і взимку може бути великий приплив біженців”, – заявив директор департаменту МВС із захисту цивільного населення та управління надзвичайними ситуаціями Даріуш Марчінський.

За його словами це спричинено, зокрема, російськими обстрілами по інфраструктурі України, що призвело до нових відключень світла.

За даними прикордонної служби, від початку повномасштабної війни понад 18 мільйонів українців перетнули кордон Польщі. Трохи менше ніж 1 мільйон вирішили залишитися в країні-члені Європейського Союзу, до того ж багато хто з них знайшов роботу або відкрив власний бізнес.

Додамо, тисячі українських біженців, які втекли до Великої Британії в пошуках притулку після вторгнення Росії, опинилися під загрозою безпритульності та експлуатації.

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