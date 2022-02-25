Польща приймає біженців з України: стало відомо, де розташовуватимуть людей

Усі пункти тимчасового приймання біженців - біля українсько-польського кордону.
У Польщі розгорнули 8 пунктів прийому біженців. Усі вони розташовані біля кордону з Україною.
Як повідомляє "Польське радіо", це пункти першого забезпечення, де можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Після першого забезпечення біженці можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або визначених воєводами.
Пункти пропуску розгорнули у таких населених пунктах: Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне у Люблінському воєводстві, а також – Корчова, Медика, Будомєж та Кросьценко у Підкарпатському воєводстві. Ще один пункт також облаштують на залізничному вокзалі в Перемишлі.
За словами підкарпатської воєводи Еви Лєніарт, людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі її скеровують до пункту прийому і надають транспорт.
Також люблінський воєвода Лєх Справка повідомив про відкриття пунктів прийому, які надають допомогу постраждалим від бойових дій в Україні. За його словами, відповідна база розміщення українців є у регіоні, а також в інших воєводствах, куди будуть скеровувати людей.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.