Польща приймає біженців з України: стало відомо, де розташовуватимуть людей

Усі пункти тимчасового приймання біженців - біля українсько-польського кордону.

У Польщі розгорнули 8 пунктів прийому біженців. Усі вони розташовані біля кордону з Україною.

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Як повідомляє "Польське радіо", це пункти першого забезпечення, де можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Після першого забезпечення біженці можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або визначених воєводами.

Пункти пропуску розгорнули у таких населених пунктах: Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне у Люблінському воєводстві, а також – Корчова, Медика, Будомєж та Кросьценко у Підкарпатському воєводстві. Ще один пункт також облаштують на залізничному вокзалі в Перемишлі.

За словами підкарпатської воєводи Еви Лєніарт, людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі її скеровують до пункту прийому і надають транспорт.

Також люблінський воєвода Лєх Справка повідомив про відкриття пунктів прийому, які надають допомогу постраждалим від бойових дій в Україні. За його словами, відповідна база розміщення українців є у регіоні, а також в інших воєводствах, куди будуть скеровувати людей.