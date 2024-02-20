Польща продовжила перебування українських біженців: стало відомо наскільки

Закон про допомогу громадянам України продовжує термін легального перебування військових біженців до 30 червня 2024 року.

Перебування українських біженців у Польщі подовжили до 30 червня цього року. Відповідний закон підписав президент Анджей Дуда.

Про це повідомляє PAP.

"Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Закон ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Серед іншого, закон передбачає продовження терміну легального перебування українських військових біженців до 30 червня цього року.

Згідно з чинними положеннями закону, перебування громадян України є законним, якщо вони прибули до Польщі в період із 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року.

Крім цього, документ вносить зміни, що збільшують до 28 місяців термін, протягом якого, зокрема, громадянину України, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів ЄС, може бути наданий дозвіл на провадження професійної діяльності лікаря або стоматолога та умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або стоматолога.

Нагадаємо, станом на осінь 2023 року у Польщі налічувалося близько мільйона українців. Найбільше наших співвітчизників приїхали до Польщі з Дніпропетровщини. Найменше – киян та мешканців Криму (менше 1%).

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