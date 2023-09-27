Польща просить Україну відкликати позов до СОТ щодо заборони на імпорт зерна

Польща попросила Україну відкликати позов до Світової організації торгівлі щодо обмежень на імпорт агропродукції до європейські країни.

Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, пише пресслужба міністерства.

На онлайн-зустрічі міністри обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції в Польщу. Зокрема, процедуру видачі ліцензій агропідприємцям від українського уряду.

Польський міністр наголосив на важливості переговорів і зауважив, що уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. В польському уряді обговорюють це питання, зокрема, визначають, хто буде погоджувати чи не погоджувати видачу таких ліцензій.

Сольський і Телус домовилися провести зустріч через тиждень та обговорити результати розгляду питання щодо запровадження процедури ліцензування.

Нагадаємо, Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону імпорту української агропродукції.

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