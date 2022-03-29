Польща скасувала COVID-обмеження на в'їзд, а у майже всіх областях України лунали сирени: головні новини ночі

Польща скасувала COVID-обмеження на в'їзд, а у майже всіх областях України лунали сирени: головні новини ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 29 березня:

Неспокійна ніч: сирени лунали у майже всіх областях України. Читати далі –>

Президент Зеленський розкритикував міжнародну спільноту за затягування санкцій проти Росії. Читати далі –>

Українські військові відбивають атаки на західному під'їзді до Києва, обороняють Маріуполь та Чернігів: нічне зведення штабу. Читати далі –>

У Польщі повністю скасовано обмеження на в'їзд, які були запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Читати далі –>

Киян попередили про загрозу від російських снарядів та мін. Читати далі –>

Раніше мер Кривого Рогу повідомив, що ЗСУ відкинули ворога від міста на 40-60 км.

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