Польща скасувала зустріч Зеленського та Дуди на Генасамблеї ООН

Зустріч була знята з порядку денного через зміну графіків.

Заплановану зустріч президентів Польщі та України, які вирушили до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, скасували.

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Володимир Зеленський і Анджей Дуда мали зустрітися під час 78-ї сесії Генасамблеї ООН, повідомляє Rzeczpospolita.

Президент Польщі повідомив, що зустріч було знято з порядку денного через зміну графіків, однак не виключив, що зустріч із Зеленським відбудеться пізніше.

Зустріч була знаковою в контексті конфліктів, які виникли між Польщею та Україною у зв’язку з одностороннім продовженням урядом у Варшаві ембарго на українське зерно.

Також президенти мали обговорити хід українського контрнаступу, але, ймовірно, через останні події однією з тем буде польське ембарго на сільськогосподарську продукцію з України та українська скарга до СОТ, а також через українське ембарго на деяку сільскогосподарську продукцію Польщі.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький вже оголосив про продовження ембарго, якщо Єврокомісія не вирішить залишити обмеження в силі з травня цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи суперечку навколо експорту зерна, закликав Україну пам'ятати, що отримує допомогу від Польщі.

Крім того, ми раніше інформували, що у відповідь на ембарго українського зерна Україна може заборонити постачання на свій ринок польських овочів та фруктів.

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