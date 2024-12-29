Польща спростувала дезінформацію про "нову хвилю біженців" з України

Польські прикордонники відкинули інформацію, поширену прокремлівськими джерелами, про масовий наплив українців через польсько-український кордон. Відомості про те, що до Польщі щодня нібито прибуває до 150 тисяч осіб, не відповідають дійсності.

Як зазначили у Прикордонній службі Польщі, збільшення руху на кордоні у грудні є сезонним явищем, передає PAP.

"Збільшення трафіку традиційно, як і щороку, пов'язане з різдвяно-новорічним періодом", – підкреслив прессекретар Прикордонного загону на річці Буг Даріуш Сєніцький.

Воно стосується як в’їзду, так і виїзду, причому більшість громадян України, які перетинають кордон, виїжджають із Польщі. Наприклад, 22 грудня кордон перетнуло майже 89 тисяч осіб, з яких 49 тисяч виїхали з країни.

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Крім того, неурядові організації, які займаються допомогою біженцям, не фіксували збільшення кількості звернень. Це спростовує заяви про масову евакуацію матерів із неповнолітніми синами через мобілізацію.

Експерти наголошують, що такі заяви є частиною дезінформаційної кампанії Кремля. Їх метою є розпалювання антиукраїнських настроїв серед польського населення.

Нагадаємо, що деякі країни Євросоюзу, куди після початку війни тікали українські біженці, зацікавлені в тому, щоб вони там залишились та влаштувались на роботу.