Польща від 9 вересня відкрила свої кордони для українських туристів

Зараз для українців тією чи тією мірою відкриті 133 країни світу.
Польща додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, зокрема з метою туризму.
Про це у четвер, 9 вересня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.
"Від обов’язку проходження карантину звільнено вакцинованих від COVID-19, а також тих, хто перехворів на COVID-10", - зазначив він.
Загалом, як зазначив міністр, зараз для українців тою чи іншою мірою відкриті 133 країни світу.
Нагадаємо:
- Європейських країн, куди можуть поїхати українці, стає все більше. Які країни ЄС оновили правила і готові пускати до себе українських туристів та за яких умов - у нашому матеріалі.
- Для комфортної подорожі слід перевіряти актуальні правила в'їзду і відпочинку напередодні вильоту. До прикладу, в Україні запустили бот з інформацією для подорожей за кордон в умовах COVID-19. Для зручності в месенджері Telegram запрацював бот Corona.Travel.Bot, який оперативно повідомляє про зміни в правилах відвідування країн світу.