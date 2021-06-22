Польща відкриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною: які саме і коли

Прикордонники радять перед поїздкою ознайомитися з усіма правилами та обмеженнями, які діють в тій країні.
На польсько-українському кордоні відновлюють роботу три автомобільні пункти пропуску. Знову запрацюють пункти пропуску "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринів" та "Кросценко - Смільниця".
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Зокрема, зазначені пункти запрацюють від 01:00 (за київським часом) 23 червня.
"Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" та "Кросценко – Смільниця", - сказано в повідомленні.
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Українські прикордонники закликають громадян перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.
Нагадаємо, українські прикордонники виявили 11 людей, котрі в'їжджаючи до України, показали підроблені довідки про проходження ПЛР-тестів. Прикордонники виявили фальшиві довідки на пунктах пропуску "Краківець" та "Грушів".
Як повідомлялося, на кордоні з Польщею затримали авто з дорогими ліками. Українець намагався перетнути кордон в пункті пропуску "Рава-Руська".