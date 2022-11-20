Польща відмовила у візах російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ

Польща не видала візи росіянам, які збиралися брати участь у ПА ОБСЄ.

Польща не видала візи для делегації РФ, яка збиралася брати участь у сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Про це повідомляє PolskieRadio.pl.

Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна підтвердив, що Польща відмовила у видачі віз для членів російської делегації ОБСЄ, які хотіли взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада у Варшаві.

Росіянам натякнули, що їхній приїзд до Варшави порушить принцип солідарності з Україною. зокрема також нагадали про санкції Заходу.

Нагадаємо, що РФ пожалілася країнам ОБСЄ на Польщу, бо не пускає МЗС на засідання організації, яке відбудеться у Варшаві.