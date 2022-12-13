Польща висловила стурбованість через раптову перевірку боєготовності армії Білорусі

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною й контрольованою.

У вівторок, 13 грудня, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів телефонну розмову з Командувачем Оперативного командування видів армії Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровські на тлі раптової перевірки військ Білорусі.

Про це йдеться на офіційній сторінці Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

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Зокрема, сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з раптовою перевіркою бойової готовності збройних сил республіки білорусь. Під час розмови Піотровські висловив стурбованість щодо заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо.

"Генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно стоять на захисті кордону. В цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою польский генерал-лейтенант запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні.

У ЗСУ наголошують, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною й контрольованою. Сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози.

Чи є загроза вторгнення з боку Білорусі

Нагадаємо, 13 грудня диктатор Лукашенко доручив керівництву ЗС РБ розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії. Крім того, білоруська армія облаштовуватиме мостові переправи через дві річки. Цікаво, ці річки розташовані далеко від українського кордону, тому говорити про безпосердню підготовку до нападу поки не доводиться.

Напередодні почала з'являтися інформація, що російські військові у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Спостерігачі зафіксували перекидання 24 одиниць військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометної батареї, машин зв'язку, інженерної техніки.

Окрім цього, режим Лукашенка розпочав викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки.

Українські прикордонники прокоментували раптову перевірку боєготовності військ Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що поки загрози нового вторгнення немає.

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