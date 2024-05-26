Польща вночі підіймала у повітря авіацію через масовану атаку РФ по Україні

У ніч проти 26 травня Польща разом з країнами-союзниками підіймала в небо військову авіацію. Все через масовану ракетну атаку РФ по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У відомстві зазначили, що цієї ночі спостерігалась "інтенсивна діяльність" дальньої російської авіації через ракетну атаку по об'єктах, які розташовані, зокрема, і на західній Україні.

"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - зазначили в оголошенні.

У Польщі також наголосили, що масовані атаки по Україні були зафіксовані також в ніч з 7 на 8 травня.

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"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - підкреслили у повідомленні.

Нагадаємо, Росія продовжує наступ на Харківщину, але вже значно повільнішими темпами.

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