Польща "зачиняє двері": міста відмовляються приймати українських дітей на оздоровлення

Польща та Україна / © ТСН

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Міста-партнери у Польщі почали відмовляти Івано-Франківську в оздоровленні українських дітей. Міський голова Руслан Марцінків пов’язує це з посиленням антиукраїнських настроїв у деяких громадах Польщі.

Про це Марцінків повідомив у ефірі радіо «Західний полюс».

За словами Марцінківа, у порівнянні з минулими роками помітно зменшилася кількість польських міст, готових приймати українських дітей на відпочинок. Водночас Івано-Франківськ активно розширює міжнародне партнерство. Наразі приймати дітей на оздоровлення готові міста Угорщини та країн Балтії.

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Міський голова підкреслив, що першочергово можливість закордонного відпочинку надають дітям загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців 102 окремої бригади територіальної оборони.

Марцінків також повідомив, що цього року діти вже відпочивали у Шибенику (Хорватія), Хшануві (Польща), Тракаї (Литва) та Ньїредьгазі (Угорщина).

Окрім поїздок за кордон, в Івано-Франківській громаді продовжується літня оздоровча кампанія. Наразі добігає завершення друга зміна у таборі «Лімниця», де оздоровлюються діти учасників бойових дій та діти з прифронтових територій.

Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав дипломатичну напруженість із Польщею «страшною помилкою» і попередив, що справжній пік конфлікту може бути ще попереду, якщо не зупинитися. Він наголосив на важливості підтримання добрих стосунків із сусідами та розкритикував рішення польської сторони позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла, назвавши цей крок «проявом незрілості».

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26 червня стло відомо, що колишні маршалок Сейму Марек Кухцінський, очільник МЗС Збігнєв Рау та міністр оборони Маріуш Блащак відмовилися від українських державних нагород. Політики назвали це колективним протестом проти ескалації конфлікту начебто українською владою, а також жестом поваги до жертв Волинської трагедії та солідарності з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

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