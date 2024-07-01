Польща закрила кордон для українських вантажівок: у Мінінфраструктури відреагували

Україна звернулася до польських колег та повідомила про ситуацію Єврокомісію.

Від 1 липня Польща призупинила пропуск для українських вантажівок на кордоні. Україна наголошує, що жодних дозволів на двосторонні перевезення, як цього вимагає Варшава, не потрібно.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфрастурктури України Сергій Деркач.

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"Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил. Про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС, була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом", - зазначив міністр.

За його словами, наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони.

"Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою. Також, ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми", - додав Деркач.

Нагадаємо, 1 липня Польща призупинила в'їзд та виїзд українських вантажівок без дозволів на міжнародні вантажні перевезення у пунктах пропуску.

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