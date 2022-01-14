Польща засудила атаку хакерів на сайти українських міністерств

Атаку було зійснено у ніч проти 14 січня.

Польське Міністерство закордонних справ висловило занепокоєння та засудило кібератаку, яку було здійснено на урядові сайти України.

Про це у своєму Twitter повідомив речника МЗС Польщі Лукаш Ясін.

За його словами, польське відомсто засуджує будь-яку діяльність, яка поширює дезінформацію і порушує роботу державних інституцій.

"Ми стурбовані інформацією про кібератаку на сайти українського уряду, зокрема на сайт МЗС. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій" - заявив Лукаш Ясін.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

У Держспецзв'язку хакерську атаку вважають найпотужнішою за останні чотири роки. Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу повідомив, внаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.

Хакерська атака: деякі урядові сайти ще відновлюють

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