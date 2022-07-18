Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України: що варто знати

Українців просять звернути увагу на змінені правила під час перетину кордону з тваринами.

Від 16 липня змінилася процедура перетину кордону з України до Польщі для осіб, які подорожують з тваринами.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

За інформацією прикордонного уповноваженого Республіки Польща на Бещадській ділянці, в'їзд до Польщі подорожніх із тваринами відтепер буде можливим за таких умов:

- наявності мікрочіпу у тварини;

- вакцинації проти сказу, зроблену не раніше дня чіпування;

- наявності ветеринарної книжки з інформацією, що підтверджує вищевказані заходи.

"Просимо подорожніх врахувати цю інформацію під час перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

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